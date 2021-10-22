QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс

В приложении Яндекс теперь можно открыть свой QR-код, полученный после вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-портала.

Попросить об этом можно голосового помощника Алису, которая быстро найдёт QR-код пользователя. Для этого нужно сказать: "Алиса, покажи QR-код". При первом запросе она предложит человеку авторизоваться на портале "Госуслуг", и только после этого покажет его QR-код. В дальнейшем он будет храниться на устройстве пользователя, и Алиса сможет быстро показывать его в любой момент.

При этом она не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку (QR-код), пояснили в компании.

Отмечается, что QR-код также появится в профиле пользователя в приложении Яндекс. Если окажется неудобно просить Алису голосом, можно просто зайти в свой профиль и открыть QR-код.

Таким образом, он всегда будет под рукой, и у людей не возникнет проблем, чтобы попасть в музей, театр или другое общественное место.