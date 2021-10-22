Под Брянском задержали пенсионера, расстрелявшего участкового

В Брянской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, стрелявшего в участкового. При задержании он не оказал сопротивления, сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СК по региону.

Мужчину задержали сотрудники УГИБДД недалеко от поселка Былые Берега. Как рассказал собеседник "РГ", он шел по дороге рядом с лесополосой.

- У него не было при себе оружия. При задержании мужчина не сопротивлялся. Не исключено, что раскаивается, - уточнил представитель регионального управления СК Роман Богатырев.

Напомним, ЧП произошло 20 октября в поселке Белые Берега - 68-летний пенсионер трижды выстрелил в участкового и после этого скрылся. Полицейский получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Для задержания стрелявшего был объявлен план "Перехват". СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.