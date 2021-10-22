Под Владимиром нашли три средневековых поселения

Во Владимирской области прошли раскопки средневековых селищ в зоне строительства скоростной автодороги Москва - Казань.

В Институте археологии РАН пояснили, что два памятника (Чаадаево 5 и Катышево 1) находятся в окрестностях Мурома, третий (Столбище) - в городском округе Владимир. Раскопкам предшествовала проведенная в 2020 году историко-культурная экспертиза территории будущего строительства, позволившая собрать первичные данные о памятниках и определить их границы.

На всех трех селищах раскопками вскрыты значительные площади - от 12 тысяч (Столбище) до 20 тысяч (Чаадаево 5, Катышево 1) квадратных метров, что впервые позволило выявить планировочную структуру поселений XII - XIV веков в Волго-Окском междуречье. В культурном слое собрано более 4500 средневековых предметов, характеризующих жизнеобеспечение, быт и культуру муромских и владимирских сел: ножи, кресала, детали замков, ключи, шиферные пряслица, шилья, иглы, фрагменты топоров, металлические украшения костюма, кресты-тельники. На муромских селищах, кроме того, собраны предметы вооружения и воинского снаряжения, обломки амфор, стили для письма, книжные застежки и некоторые другие статусные вещи, связанные с обиходом социальной элиты.

- Исключительный интерес представляет набор земледельческого инвентаря, сокрытый в подполе средневековой постройки (Катышево), в составе которого четыре плужных лемеха, шесть серпов, коса-горбуша, плужный нож и клин для крепления наральника. Учитывая количество предметов и ценность железа, данный комплекс вещей обладал немалой стоимостью. Находка характеризует высокий уровень развития хозяйства и благосостояния населения, - подчеркнули в ИА РАН.

По мнению специалистов, каждое из трех поселений имело собственную индивидуальную историю, однако в их планировке, застройке и материальной культуре заметны и общие черты, свойственные средневековой деревне, но еще недостаточно известные науке. Например, муромские поселения имели уличную планировку: в обоих селищах прослежены не занятые постройками полосы, шириной до восьми метров, примыкавшие к воротам, со следами частоколов усадеб по обеим сторонам. Площади усадеб варьировались от тысячи до семи тысяч квадратных метров.

Ученые ИА РАН поясняют, что первая половина XII века - время окончательного заселения территории Нижнего Поочья древнерусским населением и завершения процесса ассимиляции муромы - одного из племен поволжских финнов. Свидетельство этих процессов - редкие находки, относящиеся к кругу финских древностей: подвеска-лунница с орнаментом в виде плетеной косички, кольцевые застежки, детали привесок, ножи с прямой спинкой, костяная копоушка.

- Набор этих предметов небольшой, но он вместе с фрагментами лепной финской посуды выделяется среди обнаруженных находок и составляет яркую группу, которая, вероятно, является следами более раннего муромского поселения, существовавшего здесь до древнерусского селища, - предполагают участники экспедиции.

Специалисты ИА РАН считают, что раскопки "дали важные материалы, принципиальные для характеристики сельских поселений домонгольского времени". Впервые в изучении этих поселений раскопками были целиком вскрыты сельские усадьбы и установлен усадебный характер планировки сел XII века.

- Находки на сельских поселениях, традиционно рассматриваемых как "рядовые", статусных вещей, связанных с повседневным обиходом и профессиональными занятиями элиты, существенно укрепляет сделанные ранее на материалах Суздальского Ополья выводы о присутствии "дворов знати" на сельских поселениях и перспективности их поиска, - считают ученые. - Наконец, собран обширный материал для изучения культуры Муромской земли как особой исторической области средневековой Руси, незаслуженно остающейся на периферии исследовательского внимания.