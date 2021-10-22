Столичный РАМТ перешел на COVID-free режим

Российский академический молодежный театр (РАМТ) или более привычный для слуха москвичей Центральный детский театр, объявил о переходе на режим COVID-free. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе театра.

Как отметили в РАМТ, в репертуаре изменений не будет, все заявленные спектакли планируют сыграть, в том числе и во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Вот только посетить их смогут те, кто подтвердит защиту от вируса в виде QR-кодов. Это касается лиц старше 18 лет. Если зритель не успевает получить QR-код до запланированного похода в театр, он может предъявить сертификат о получении первого компонента вакцины.

В противном случае зрителям рекомендую сдать билеты. Сделать это можно на сайте РАМТ или у его партнеров.