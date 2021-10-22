В Москве "уголки" на вентиляционных решетках приняли за борьбу с бездомными

Приваренные черные уголки на вентиляционных решетках подземных шахт появились после завершения капитального благоустройства Красной Пресни - Звенигородского шоссе в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

После публикаций фотографии, столичные жителей обратились к властям с просьбой пояснить, зачем нужен такой странный дизайн. А некоторые и вовсе решили, что "приваренные шипы" сделаны для того, чтобы в холодное время года на таких решетках не грелись бездомные. Такое мнение высказала одному из СМИ директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова. Как отметила активистка, "если цель такой архитектуры - это сделать так, чтобы люди не спали на улице в центре Москвы, то бороться надо не с бездомными, а с бездомностью как с социальной проблемой". По ее мнению, реальной пользой было бы открытие доступных проектов помощи в каждом городе. "Если бы в каждом районе вместо шипов было место, где человек мог переночевать, то никто не ночевал бы ни в подъездах, ни на улицах, ни на решетках", - заключила Байдакова в интервью изданию "Такие дела".

На вопрос "РГ" в комплексе городского хозяйства ответили, что такие уголки - это антивандальная конструкция. "Для бесперебойной работы подземных сооружений жизнеобеспечения города, для безопасности работающих под землей специалистов, необходима исправная циркуляция воздуха, - рассказали в пресс-службе комплекса. - Присевший отдохнуть человек или забытый на решетке посторонний предмет могут нарушить необходимый воздухообмен, а еще помешать эвакуации персонала при нештатной ситуации". И такие антивандальные устройства помогут обезопасить "подземные сооружения.

До этого на подобных решетках "ставили" скатные крыши, еще ранее - их просто огораживали. Но уголки стали самой надежной защитой вентиляции. Для прохожих такие "уголки" не опасны, поскольку края конструкции не острые.

В комплексе напомнили, что протяженность коллекторов столицы - около 800 километров. Внутри многих находятся трубопроводы тепловых сетей и водоснабжения, силовые электрические кабели и кабели связи, одним словом все то, без чего не город не может нормально существовать.