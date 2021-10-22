В Москве "уголки" на вентиляционных решетках приняли за борьбу с бездомными

Новости

При пожаре в многоэтажном доме в Москве погиб один человек 00:32
РАНХиГС и Росимущество запустили новый учебный курс 00:10
Песков: Непонятно, чего не хватает для регистрации "Спутника V" в Европе 21.10.2021
Песков назвал вынужденными ковид-ограничения 21.10.2021
Таиланд начнет пускать привитых туристов из 46 стран без карантина 21.10.2021
Франция заморозит цены на газ на весь 2022-й год 21.10.2021
Биткоин падает после рекордного роста 21.10.2021
Суд оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей 21.10.2021
Режиссер "Ералаша" Белостоцкий арестован по обвинению в педофилии 21.10.2021
"Рома" Моуринью проиграла в матче Лиги конференций со счетом 1:6 21.10.2021
Роспотребнадзор нашел массовые ковидные нарушения в "Дикси" 21.10.2021
Песков не исключил корректировки планов Путина в День народного единства 21.10.2021
Ученые нашли у коронавируса признаки сезонной инфекции 21.10.2021
В Москве суд оштрафовал фаната за драку после матча "Спартак" - "Лестер" 21.10.2021
Путин предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения 21.10.2021
Путин допустил исключение "Талибана" из списка террористических организаций 21.10.2021
Путин: Я не думаю о своей роли в истории, это мешает работать 21.10.2021
Путин рассказал, почему он против обязательной вакцинации от COVID-19 21.10.2021
Путин: Чтобы "мягкая сила" работала, надо уважать себя 21.10.2021
Просьбу Facebook отсрочить взыскание 17 млн рублей рассмотрят в понедельник 21.10.2021
Бундестаг: Необходим скорейший запуск "Северного потока-2" 21.10.2021
Мурашко вручил госнаграды разработчикам "Спутника V" 21.10.2021
Путин ответил на вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2" 21.10.2021
В НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны территории альянса 21.10.2021
Путин об Украине: Это тупик, и я не очень понимаю, как из него выйти 21.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
22.10.2021 00:38
Рубрика: Экономика

В Москве "уголки" на вентиляционных решетках приняли за борьбу с бездомными

Текст: Ирина Огилько

Приваренные черные уголки на вентиляционных решетках подземных шахт появились после завершения капитального благоустройства Красной Пресни - Звенигородского шоссе в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Нерабочие дни: как будет жить Москва с 28 октября

После публикаций фотографии, столичные жителей обратились к властям с просьбой пояснить, зачем нужен такой странный дизайн. А некоторые и вовсе решили, что "приваренные шипы" сделаны для того, чтобы в холодное время года на таких решетках не грелись бездомные. Такое мнение высказала одному из СМИ директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова. Как отметила активистка, "если цель такой архитектуры - это сделать так, чтобы люди не спали на улице в центре Москвы, то бороться надо не с бездомными, а с бездомностью как с социальной проблемой". По ее мнению, реальной пользой было бы открытие доступных проектов помощи в каждом городе. "Если бы в каждом районе вместо шипов было место, где человек мог переночевать, то никто не ночевал бы ни в подъездах, ни на улицах, ни на решетках", - заключила Байдакова в интервью изданию "Такие дела".

На вопрос "РГ" в комплексе городского хозяйства ответили, что такие уголки - это антивандальная конструкция. "Для бесперебойной работы подземных сооружений жизнеобеспечения города, для безопасности работающих под землей специалистов, необходима исправная циркуляция воздуха, - рассказали в пресс-службе комплекса. - Присевший отдохнуть человек или забытый на решетке посторонний предмет могут нарушить необходимый воздухообмен, а еще помешать эвакуации персонала при нештатной ситуации". И такие антивандальные устройства помогут обезопасить "подземные сооружения.

До этого на подобных решетках "ставили" скатные крыши, еще ранее - их просто огораживали. Но уголки стали самой надежной защитой вентиляции. Для прохожих такие "уголки" не опасны, поскольку края конструкции не острые.

В комплексе напомнили, что протяженность коллекторов столицы - около 800 километров. Внутри многих находятся трубопроводы тепловых сетей и водоснабжения, силовые электрические кабели и кабели связи, одним словом все то, без чего не город не может нормально существовать.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин пообещал усовершенствовать закон об иноагентах
Пуск ракеты "Булава" с подлодки "Князь Олег" показали на видео
Матвиенко прокомментировала уход делегатов Польши и Балтии с ее выступления
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В Челябинской области ввели новые ограничения по COVID-19
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию