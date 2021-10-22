В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера

Водитель на иномарке на трассе А-105 проигнорировал требования сотрудника полиции об остановке и продолжил движение, создавая явную угрозу безопасности для остальных водителей и пешеходов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 57 км Каширского шоссе организовали его преследование. Инспектору ДПС пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, а затем стрелять по колесам иномарки.

На 14 км МКАД правонарушителя удалось остановить, он выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Личность мужчины установлена, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.