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22.10.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера

Текст: Михаил Фалалеев

Водитель на иномарке на трассе А-105 проигнорировал требования сотрудника полиции об остановке и продолжил движение, создавая явную угрозу безопасности для остальных водителей и пешеходов.

Фото: iStock
Водителя оштрафовали за странное нарушение ПДД

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 57 км Каширского шоссе организовали его преследование. Инспектору ДПС пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, а затем стрелять по колесам иномарки.

На 14 км МКАД правонарушителя удалось остановить, он выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Личность мужчины установлена, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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