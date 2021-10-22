Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел в Рязань на место пожара

"С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян. Чуприян прибудет на место происшествия, после чего проведет рабочее совещание. В готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России - 50 человек и 7 единиц техники. Среди техники - две тяжелых аварийно-спасательных машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту", - такое официальное сообщение распространили в пресс-службе ведомства.

Сейчас, на базе регионального главка МЧС развернут оперативный штаб. Ранее там сообщали о локализации открытого горения на территории одного из пороховых цехов. В настоящее время пожар ликвидирован, но пожарные, спасатели, дознаватели продолжают работу на месте происшествия, выясняя все подробности произошедшего.