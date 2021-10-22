В заповеднике Приморья впервые засняли кладку гигантского осьминога

В районе острова Большой Пелис, который входит в Восточный участок Дальневосточного морского заповедника (под управлением ФГБУ "Земля леопарда"), впервые засняли самку крупнейшего в мире осьминога Дофлейна, охраняющую кладку с икрой.

"Редчайшие кадры сумел добыть известный подводный оператор Дмитрий Рудас. На трогательном видео самка осьминога заботливо поглаживает щупальцами прикрепленные к скале гроздья белых икринок", - сообщается в официальном аккаунте заповедника в Instagram.

Специалисты объясняют, нерест у гигантского осьминога всегда идет осенью. Инкубационный период длится от трех до восьми месяцев. Все это время, до момента, пока на свет не появятся маленькие осьминожки, мать охраняет свое потомство и обеспечивает приток свежей воды. После рождения детей истощенная самка погибает.

Стоит отметить, что Восточный участок заповедника самый крупный на охраняемой территории. Осьминога Дофлейна здесь можно увидеть на скальных грунтах, на глубине до 30 метров.