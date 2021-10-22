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Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина

Новости
    22.10.2021, 15:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса, мастер художественного слова Вера Кузьминична Кузьмина умерла на 98-м году жизни утром 22 октября.

Некролог опубликован на сайте Чувашского академического драмтеатре имени Иванова, в котором Кузьмина служила с 1947 года, став одним из его символов. Причина смерти - тяжелая и продолжительная болезнь.

Вера Кузьмина родилась в 16 ноября 1923 года в деревне Яншихово-Норваши, Чувашия. Во время Великой Отечественной войны работала под Смоленском, в Подмосковье на лесозаготовках. Окончила в Москве Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС). На сцене Чувашского драмтеатра сыграла более ста ролей, длительное время - ведущая актриса театра.

Работала на радио: читала стихи, рассказы, повести, участвовала в радио- и телеспектаклях. Ее художественное чтение является образцом чувашской сценической речи. С 1952 года участвовала в дублировании на чувашский язык свыше трехсот кинофильмов. В 1990-м сыграла в криминальной драме с Эппле и Шевельковым "Ловкач и Хиппоза".

О творчестве актрисы в 1994-м снят документальный фильм "Времени круговорот".

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Фото: <a href="https://vk.com/ilya_belostotsky" rel="nofollow" target="_blank">Илья Белостоцкий/vk.com</a>
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