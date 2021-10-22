Глава Кемерова проконтролировал строительство детсада в Рудничном районе

В своем Instagram глава города Илья Середюк рассказал о том, что на улице Суворова в историческом микрорайоне Красная горка возводится детское дошкольное учреждение на 74 места.
Фото: Антон Мелентьев
Новое трехэтажное здание строится на месте старого, пришедшего в негодность.
Работы на финишной прямой - коробка и почти все инженерные коммуникации полностью готовы, специалисты завершают фасадные работы и внутреннюю отделку помещений.
Территория будущего садика активно благоустраивается, строители обещают, что успеют закончить с озеленением и установкой малых архитектурных форм до холодов.
Работать в новом дошкольном учреждении будет 32 специалиста, включая педагогов и обслуживающий персонал.
Садик небольшой, что обусловлено его местом расположения, но будет соответствовать всем современным стандартам, в том числе - требованиям безопасности.
Материал подготовлен администрацией города Кемерово