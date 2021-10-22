Власти проконтролировали работу детского онкогематологического отделения

Детское онкогематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы полноценно работает после недавнего переезда. Его деятельность проконтролировал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов. Развитие системы здравоохранения - приоритетное направление в деятельности областного правительства.

Детское отделение гематологии и онкологии переехало на время ремонта из Краснообска в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября.

Сегодня здесь созданы необходимые условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Работает мощная лаборатория со всеми видами диагностики. Возможности областной больницы позволяют получить любую консультацию, осмотр у узкого специалиста, любой вид обследования, причем в самый короткий промежуток времени. Действует детская хирургическая служба, оборудовано досуговое пространство.

По словам вице-губернатора, общаясь с пациентами и работниками отделения, он убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. "Мы с главным врачом обсудили перспективы развития отделения. Будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей", - подчеркнул Юрий Петухов.

Главврач Анатолий Юданов отмечает, что удалось сохранить практически весь коллектив. Почти 30 сотрудников детского онкогемотологического центра трудоустроены в областной клинической больнице. "Очень важно для ребятишек, для мам, что их доктора и медицинские сестры рядом", - добавил главврач. Он сообщил, что по договоренности с ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" минздрава России первичные пациенты и пациенты с тяжелым течением заболевания практически ежедневно в режиме онлайн получают консультации специалистов федерального центра. Эта практика будет продолжена. Организованы поездки новосибирских врачей в центр Рогачева для того, чтобы перенять опыт ведущей медицинской организации.