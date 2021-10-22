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22.10.2021 12:20
Рубрика: Власть

Власти проконтролировали работу детского онкогематологического отделения

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Детское онкогематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы полноценно работает после недавнего переезда. Его деятельность проконтролировал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов. Развитие системы здравоохранения - приоритетное направление в деятельности областного правительства.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Детское отделение гематологии и онкологии переехало на время ремонта из Краснообска в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Сегодня здесь созданы необходимые условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Работает мощная лаборатория со всеми видами диагностики. Возможности областной больницы позволяют получить любую консультацию, осмотр у узкого специалиста, любой вид обследования, причем в самый короткий промежуток времени. Действует детская хирургическая служба, оборудовано досуговое пространство.

По словам вице-губернатора, общаясь с пациентами и работниками отделения, он убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. "Мы с главным врачом обсудили перспективы развития отделения. Будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей", - подчеркнул Юрий Петухов.

Главврач Анатолий Юданов отмечает, что удалось сохранить практически весь коллектив. Почти 30 сотрудников детского онкогемотологического центра трудоустроены в областной клинической больнице. "Очень важно для ребятишек, для мам, что их доктора и медицинские сестры рядом", - добавил главврач. Он сообщил, что по договоренности с ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" минздрава России первичные пациенты и пациенты с тяжелым течением заболевания практически ежедневно в режиме онлайн получают консультации специалистов федерального центра. Эта практика будет продолжена. Организованы поездки новосибирских врачей в центр Рогачева для того, чтобы перенять опыт ведущей медицинской организации.

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