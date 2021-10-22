В Новосибирске рядом с многоэтажкой обнаружили тела мужчины и женщины

СК выясняет обстоятельства гибели 32-летней женщины и ее 43-летнего гражданского супруга на улице Челюскинцев в городе Новосибирске.

Тела мужчины и женщины сегодня утром обнаружили прохожие во дворе 16-этажного жилого дома.

- Полиция установила местонахождение несовершеннолетнего ребенка, проживавшего вместе с погибшими, - сообщили "РГ" в УМВД России по новосибирской области. - Он находился в гостях у своего биологического отца, с ним все в порядке.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело,- рассказали "РГ" в СУ СКР по Новосибирской области. - На месте происшествия работает следователи.