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22.10.2021 15:52

В Пятигорске обсудили внедрение концепции нулевого травматизма в Группе "Россети"

Сессия "Семь золотых правил Vision Zero. Лидерство как ключевой момент реализации концепции" для руководителей "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" состоялась в Пятигорске.
Фото: ПАО "Россети" Фото: ПАО "Россети"
Фото: ПАО "Россети"

"Принципы нулевого травматизма должны стать основой работы и образом мышления всего персонала вплоть до руководителей любых уровней. Они обязаны быть не только приверженцами внедрения концепции, но и авторитетными лидерами в области охраны труда. Каждый личным примером должен демонстрировать необходимость соблюдения норм и правил. Только так мы добьемся общей цели, сведем травматизм до нуля", - отметил в обращении к участникам первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров.

"Лидерская роль руководителей в вопросах охраны труда служит основой эффективной работы при достижении целей нулевого травматизма. Каждодневное внимание к этой теме позволит сформировать полностью безопасную рабочую среду для персонала", - отметила в ходе совещания Директор филиала ПАО "Россети" - Центр технического надзора Ольга Зуйкова.

Исполняющий обязанности генерального директора "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко сообщил, что в компании уже разработана программа концепции "нулевого травматизма". "Обеспечение безопасности сотрудников - один из ключевых вопросов отрасли. Вовлеченность в процесс реализации концепции "нулевого травматизма" приведет к максимальной отдаче от всего персонала на пути к достижению поставленной цели", - отметил глава компании.

Ключевые темы сессии: "Роль лидера во внедрении концепции нулевого травматизма", "Риск-ориентированный подход в концепции нулевого травматизма", "Поведенческий аудит и диалоги о безопасности".

По итогам работы оформлена Хартия внедрения концепции нулевого травматизма в "Россети Северный Кавказ".

Vision Zero - концепция Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО). Основная идея заключается в том, что у каждого несчастного случая на производстве есть причина, на которую можно повлиять. Для этого необходимо исключить формальный подход к охране труда и следовать семи "золотым правилам": лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков и мотивация персонала. Важно изменить подход, что в процессе были задействованы все работники.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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