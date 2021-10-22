В Крыму открыли мемориал подводникам, погибшим 40 лет назад на Дальнем Востоке

В Крыму торжественно открыта мемориальная доска с именами моряков-подводников, которые погибли 21 октября 1981 года в Японском море. В храме-маяке Николая Чудотворца находится музей, где увековечены погибшие в катастрофах на водах.

Подлодку С-178 близ Владивостока протаранило судно "Рефрижератор-13". В итоге военный корабль затонул. 32 человека погибло, 26 - спаслись. Во многом благодаря капитану 1 ранга, а в 1981-м - старпому подлодки - Сергею Кубынину.

Обстоятельства катастрофы на долгое время были засекречены, капитан военного корабля Валерий Маранго, как и капитан "Рефрижератора", были осуждены. Сергей Кубынин добивался отмены приговора в отношении Маранго, но безуспешно. Капитан С-178 отбыл срок, а скончался 20 лет назад.

Летом этого года Кубынин побывал во Владивостоке, куда приезжали и родственники погибших. А накануне в главном городе Приморья к могиле моряков возложили венки.

Спасший несколько жизней Сергей Кубынин - он 40 лет назад взял на себя обязанности командира на затонувшей подлодке - в эти дни был в Крыму. Именно здесь, у храма-маяка была открыта мемориальная доска.

Теперь Кубынин рассчитывает, что во Владивостоке увековечат память старшего лейтенанта Алексея Соколова - на здании школы, где он учился.

- Алексей на поверхности воды уступил свой спасательный жилет доктору. Тот потом станет заслуженным врачом России. А Алексей погиб у него на глазах… Мама Леши Мария Тимофеевна ждала, пока признают, что ее сын совершил подвиг - и дождалась. Принято решение мемориальную доску установить, - говорил ранее в интервью "Родине" Сергей Кубынин.