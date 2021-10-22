В Севастополе завели дело из-за искавших еду в мусорных баках детей

Новости

В Москве иномарка сбила ребенка на тротуаре 17:13
В Госдуме оценили расширение программы льготной ипотеки на частные дома 17:04
Путин и Беннет завершили переговоры в Сочи 17:00
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу 16:59
В Москве арестован второй за сутки Porsche 16:57
Столичный РАМТ перешел на COVID-free режим 16:56
В Минэнерго объяснили сбои в энергоснабжении регионов 16:53
В Москве возбудили дело об отравлении метанолом трех человек 16:51
Девушка погибшего при взрыве на рязанском заводе рассказала о трагедии 16:42
Умер заболевший COVID вокалист группы Switch Томми ДеБарж 16:42
Аналитики не исключили дальнейший рост ключевой ставки 16:36
В центре Москвы арестовали Porsche за долги владельца по коммуналке 16:30
Росгидромет создаст систему экологического мониторинга на Байкале 16:30
Росреестр продолжит оказывать услуги в период нерабочих дней 16:28
В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша" 15:42
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки 15:41
В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии 15:32
Набиуллина оценила инфляционное давление в России 15:29
МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур 15:28
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

В Севастополе завели дело из-за искавших еду в мусорных баках детей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников органов профилактики в Севастополе, где девятилетняя девочка искала еду в мусорных баках для себя и семилетнего брата.

Фото: Архив Николая Крицкого
В Крыму сироте-инвалиду дали жилье с гнилыми трубами и полами

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, девочку, одетую не по погоде, на контейнерной площадке заметила жительница Нахимовского района. Пенсионерка отвела ребенка к себе домой, помыла, накормила и сообщила в полицию. Через несколько дней на улице без присмотра в тонкой и грязной одежде оказался ее брат. Детей передали в социальное учреждение.

Их мать злоупотребляла алкоголем, выпивала с посторонними в присутствии детей, не исполняла родительских обязанностей, вела асоциальный образ жизни. С июня 2021 года семья состояла на учете в органах профилактики. В СК сообщили, что дети долгое время находились в опасной для жизни и здоровья обстановке из-за халатности сотрудников органов опеки. Они знали, что мать уклоняется от воспитания, что жизнь и здоровье детей находятся под угрозой, но не приняли мер и не изъяли брата и сестру из неблагополучной семьи.

- Должностные лица проигнорировали сигналы о бедственном положении детей в семье, поставив жизнь и здоровье несовершеннолетних под угрозу, - отметили следователи.

В отношении матери возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей (часть 1 статьи 293, статья 156 УК РФ).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Пострадавшего от выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии