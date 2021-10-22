В Севастополе завели дело из-за искавших еду в мусорных баках детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сотрудников органов профилактики в Севастополе, где девятилетняя девочка искала еду в мусорных баках для себя и семилетнего брата.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, девочку, одетую не по погоде, на контейнерной площадке заметила жительница Нахимовского района. Пенсионерка отвела ребенка к себе домой, помыла, накормила и сообщила в полицию. Через несколько дней на улице без присмотра в тонкой и грязной одежде оказался ее брат. Детей передали в социальное учреждение.

Их мать злоупотребляла алкоголем, выпивала с посторонними в присутствии детей, не исполняла родительских обязанностей, вела асоциальный образ жизни. С июня 2021 года семья состояла на учете в органах профилактики. В СК сообщили, что дети долгое время находились в опасной для жизни и здоровья обстановке из-за халатности сотрудников органов опеки. Они знали, что мать уклоняется от воспитания, что жизнь и здоровье детей находятся под угрозой, но не приняли мер и не изъяли брата и сестру из неблагополучной семьи.

- Должностные лица проигнорировали сигналы о бедственном положении детей в семье, поставив жизнь и здоровье несовершеннолетних под угрозу, - отметили следователи.

В отношении матери возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей (часть 1 статьи 293, статья 156 УК РФ).