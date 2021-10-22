Как уральский бизнес спасает соколов и учит школьников

Модель корпоративной социальной ответственности выходит на новый уровень, двигаясь в сторону ESG-принципов (от английских слов environment, social, governance - экология, социальная политика и корпоративное управление). Они подразумевают готовность к благоустройству окружающей среды, повышению качества жизни и эффективности руководства. То есть бизнес, в том числе на Урале, помимо извлечения прибыли активно занимается социальной поддержкой - через бесплатное оказание профессиональных услуг, участие в благотворительных акциях и т.д.

Судя по опросу российских предприятий, в горизонте от двух до пяти лет ESG-принципы внедрят практически повсеместно. Одно из направлений- экология, или "зеленые" технологии вроде создания безотходных производств, перехода к электронному документообороту и альтернативным энергоисточникам. Так, крупный российский меткомбинат пять лет назад запустил грантовую программу "Стальное дерево", чтобы поддержать экологические инициативы местных жителей. На эти цели благотворительный фонд социальной защиты "Милосердие", созданный при предприятии, выделил уже около 40 миллионов рублей.

- В регионах присутствия компании ее сотрудники отбирают идеи активистов и помогают их реализовать. Так, вместе с уральским центром мониторинга и реабилитации хищных птиц они выпустили на волю 10 соколов-балобанов - проект связан с возрождением их популяции. За последние три года в Свердловской области мы запустили 34 проекта с участием горожан, сейчас в работе еще три, - говорит Валентина Соколова, начальник отдела по социальным и общим вопросам "НЛМК-Сорт".

Другое направление - социальная ответственность - зачастую работает в формате интеллектуального волонтерства (probono). Когда специалисты бесплатно передают знания и навыки работникам некоммерческого сектора, госучреждений. Скажем, IT-компания СКБ Контур в марте создала фонд для инвестиций в сферу образования, например, для подготовки школьников и педагогов к олимпиадам в области информационных технологий. На проекты фонда в этом году направят до 20 миллионов рублей.

Чем это выгодно бизнесу? Таким способом он может привлечь будущие кадры либо новых клиентов. К примеру, ряд компаний Урала совместно с некоммерческой организацией проводят ЮнIT-акселератор, где старшеклассники со всего региона полгода осваивают специальности айтишника и инженера, организуются и проектные школы на заводах.

- Термином probono мы оперируем давно, поскольку устраиваем мероприятия при поддержке волонтеров, которые трудятся в разных сферах, предприятий. Правда, средства, выделяемые на проект, не включают затраты на инфраструктуру для НКО - ремонт офиса, покупку техники. Без этого сложно что-либо организовать, дополнительный бюджет можно получить разве что с помощью гранта, - рассказывает исполнительный директор Уральского клуба нового образования Ирина Закирова.

Многим коммерсантам удобно сотрудничать с НКО, ведь их деятельность лежит в основе принципов социальной ответственности, которым следует значительная часть бизнес-сообщества. Это стало необходимостью: в России ежегодно оценивают вклад компаний, например, с помощью индекса устойчивого развития РСПП, а зарубежные инвесторы смотрят на такие показатели в первую очередь. К слову, финансовые институты даже собираются ввести ESG-критерий для одобрения кредита.

- Половина опрошенных нами бизнесменов ответили, что следовать ESG-стратегии их мотивируют поставщики и клиенты. Но делиться опытом готовы далеко не все, поэтому нужно создать прозрачные условия для участия в соцпроектах. В России со следующего года начнет действовать стандарт оценки устойчивого развития брендов - его разработает Роскачество, - добавляет исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова.

В сентябре при СОСПП появилась комиссия, где представителям реального сектора разъясняют возможности и плюсы нового подхода. Крупные игроки рынка, например, активно развивают благотворительность: по данным Минэкономразвития РФ, за январь-июнь 2021-го 53 российских компании вложили в НКО восемь миллиардов рублей, получив налоговую льготу от государства в размере 1,6 миллиарда. Ну а малый бизнес в этой стратегии берет курс, прежде всего, на экологичное потребление своих продуктов и услуг.