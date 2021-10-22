На Урале перевернулся пассажирский автобус, один человек погиб

В районе 213-го километра трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов сегодня рано утром заказной автобус попал в аварию.

По данным пресс-секретаря главка МВД Свердловской области Валерия Горелых, водитель вез людей из Серова в Екатеринбург. Он не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся.

"Один пассажир погиб, его от сильного удара выкинуло из салона", - сообщил он "РГ".

Еще восемь человек получили травмы: двоих увезли в больницу Красноуральска, шестерых - в Нижнюю Туру. Один из пассажиров находится сейчас в реанимации. Среди раненых - жители Краснотурьинска, Серова, Екатеринбурга, Карпинска и Краснотурьинска.

"На момент автокатастрофы водитель провел за рулем два часа. Дорога была мокрая, но не скользкая", - уточнил пресс-атташе полицейского ведомства.

Правоохранительные органы отрабатывают несколько версий произошедшего.