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22.10.2021 17:48
Рубрика: Власть

Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре

Текст: Дмитрий Гончарук

Необходимо закрепить в законодательстве понятия "криминальная субкультура" и "криминальное интернет-сообщество", считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Сейчас законодательство содержит нормы, которые направлены на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии формально не всегда подпадает под перечень деяний и признаков, перечисленных в законе о противодействии экстремистской деятельности.

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"Законодатели задумались о целесообразности обособленного регулировании этих отношений по двум позициям. Первое - законодательное определение понятий "криминальная субкультура" и "криминальное интернет-сообщество", второе - дополнить компетенцию уполномоченного федерального органа включать в реестр нежелательных сведений информацию, направленную на осуществление деятельности по формированию поддержки криминальной субкультуры, включая создание интернет-сообщества", - сказал Башкин на семинаре-совещании 22 октября. Его слова приводит пресс-служба СФ.

По его словам, в киберпространстве формируются группы и различные сетевые сообщества, которые хорошо организованы и структурированы, отличаются мобильностью, преимущественно молодым и агрессивным контингентом. "Эти группы по быстрой, молниеносной команде могут оказаться на улице и стать непосредственной угрозой для безопасности граждан, их прав и свобод, - отметил Башкин. - Это дает основания считать криминальные интернет-сообщества спящими ячейками, готовыми в любой момент проявить себя организаторами беспорядков, экстремистских действий и терроризма".

Сенатор подчеркнул, что профилактика совершения преступлений и правонарушений - один из приоритетов госполитики. "Мы, как и все цивилизованные страны, понимаем, что интернет-пространство не может быть пространством беззакония и произвола", - добавил он.

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