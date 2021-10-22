Украинский танк "Оплот-М" прибыл в США с опозданием на 8 лет

США получили танк "Оплот-М", который Украина строила девять лет.

Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот-М" поставили в США. Об этом сообщает The National Interest.

Модернизированный украинский Т-84 "Оплот" является высокотехнологичной версией советского Т-80У, разработанного Харьковским конструкторским бюро. "Он предназначен для борьбы с наземными, а также низколетящими и низкоскоростными воздушными целями, обеспечивая при этом превосходную защиту и высокую мобильность наземных войск", - характеризует автор танк.

Танк вооружен 125-миллиметровой полностью стабилизированной гладкоствольной пушкой, а также оснащен автоматом заряжания. Танк имеет традиционную компоновку с передним расположением отделения управления, боевым отделением в центре и двигателем в задней части. Он оснащен встроенной динамической защитой "Дуплет", которая может уберечь машину от тандемных боеголовок. Кроме того, танк оснащен комплексом электонно-оптического противодействия, который снижает вероятность поражения противотанковыми ракетами.

Напомним, что контракт на поставку Т-84 "Оплот-М" был заключен в 2012 году. Согласно документу США должны были получить машину в 2013 году, но сроки срывались. Сам же танк год от года рос в цене. В итоге американским заказчикам он обошелся в 7 миллионов долларов. При том, что Таиланд, также закупивший "Оплоты", платил всего по 2 миллиона долларов за танк.

Ранее в США уже поставлялись украинские танки. В 2003 году Америка получила четыре основных боевых танка Т-80УД с установленной системой активной защиты (САЗ) "Дрозд". Эта машины впоследствии были замечены на американском военном полигоне Юма в штате Аризона рядом с другими советскими и российскими боевыми машинами.