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Умер заболевший COVID вокалист группы Switch Томми ДеБарж

Новости
    22.10.2021, 16:42
Текст:   Олег Усков
Фото: REUTERS

Бывший вокалист и бас-гитарист фанк-группы Switch Томми ДеБарж, член известного музыкального семейства ДеБарж, скончался в четверг на 65-м году жизни в больнице.

Как передает TMZ, сославшись на дочь усопшего Марину, у Томми были серьезные проблемы с почками и печенью, кроме того ДеБарж заразился коронавирусом, который также весомо ударил по здоровью исполнителя.

Певец страдал от почечной и печеночной недостаточности годами, но в последнее время ситуация резко ухудшилась, и две недели назад Томми был госпитализирован.

Томми и его брат Бобби соосновали Switch в середине 70-х, далее оказав огромное влияние на развитие фанка и r`n`b. Дебютную пластинку выпустили в 1975-м. Бобби умер в 1995-м от СПИДа.

Группа существует и поныне.

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