В Минэнерго объяснили сбои в энергоснабжении регионов

Массовое ограничение энергоснабжения у потребителей в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связано с непогодой. Об этом заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в ходе обращения, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По его словам, сейчас без электричества остаются более шести тысяч человек.

"В повышенный режим готовности переведены энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов", - сказал Грабчак.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Северо-Западного федерального округа о резкой перемене погоды с метелью, порывистым ветром и гололедицей.