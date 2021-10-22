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22.10.2021,  
15:16
Текст:  Николай Грищенко

В Таджикистане белорусский спецназ выдержал испытание песчаной бурей

Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ
Фото: Минобороны РБ

В Таджикистане на полигоне "Харбмайдон" белорусские военнослужащие совместно с коллегами из России и Казахстана отработали действия по поиску лагеря боевиков поблизости от границы с Афганистаном.

Фото: Пресс-служба ЦВО
На учения ОДКБ у таджикско-афганской границы переброшены 500 единиц техники

В тренировке участвовал сводный отряд курсантов факультета военной разведки Военной академии РБ и военнослужащих отдельной роты специального назначения.

"Особенностью выполнения учебно-боевой задачи стала ограниченная видимость. В ходе активной фазы учения на полигоне "Харбмайдон" поднялась песчаная буря", - сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Несмотря на стихию, военнослужащие блокировали лагерь боевиков, нанесли противнику огневое поражение и провели штурм зданий.

Напомним, что в учениях "Боевое братство-2021" участвуют около ччетырех тысяч человек и более 500 единиц техники. Переброска людей и техники из Беларуси, Казахстана и России шла по воздуху и железной дороге. Мотострелковые, танковые и другие подразделения 201-й военной базы РФ совершили марш на полигоны из своих городков в Душанбе и Бохтаре.

Фото: Минобороны РБ

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