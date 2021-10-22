Военный потенциал США оценили на тройку

Американский исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал анализ военного потенциала США. Оценка получилась наихудшей за все последние годы.

По мнению аналитиков института, мощь военного потенциала составляет лишь 2/3 от того, что должно быть в реальности. Проблемой является и довольно устаревшая техника, не отвечающая вызовам времени.

Наименьшую оценку получили военно-морские силы США. Эксперты подчеркивают, что технологический разрыв между американскими кораблями и флотом потенциальных противников все увеличивается. Количественный состав не соответствует нынешним вызовам, вспомогательные верфи перегружены различными ремонтными работами. Финансирование флота оставляет желать лучшего.

Армия также получила невысокую оценку. Многие программы ее модернизации до сих пор находятся на стадии разработки, и прежде чем современная техника поступит на вооружение, пройдет еще несколько лет.

Проблемы есть и у американских ВВС. Аналитики указывают как на недостаток современных самолетов, так и на нехватку опытных летчиков.

Отдельные рода американских войск получили хорошие оценки: к примеру, это ядерные силы и корпус морпехов. Но общая оценка аналитиков всего военного потенциала США - это "Marginal", что соответствует тройке по пятибалльной шкале.

Эксперты института поясняют, что США способны выстоять в одном крупном региональном конфликте. Но если число их вырастет хотя бы до двух, Пентагон с угрозой не справится. Растущая инфляция и госдолг ведут к тому, что из-за недостатка средств на оборону страна рискует потерять способность защищать свои национальные интересы, предупредили аналитики.