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22 октября 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 22 августа 2021 года № 726 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "О установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г."

Дата подписания 22 октября 2021 г.
Опубликован 22 октября 2021 г.
Вступает в силу 22 октября 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." постановляю:

1. Установить, что лица, замещающие государственные должности в органах исполнительной власти Волгоградской области, обеспечивают с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно функционирование этих органов.

2. Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области не позднее 28 октября 2021 г.:

определить численность государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Волгоградской области в соответствующем органе исполнительной власти Волгоградской области (далее именуются - гражданские служащие), и работников органов исполнительной власти Волгоградской области, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Волгоградской области (далее именуются -работники), обеспечивающих с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно функционирование органа исполнительной власти Волгоградской области, утвердить перечни таких гражданских служащих и работников и в случае необходимости исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области своевременно корректировать указанные перечни и численность;

обеспечить определение в государственных учреждениях Волгоградской области, подведомственных соответствующему органу исполнительной власти Волгоградской области, численности работников, обеспечивающих с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно функционирование указанных государственных учреждений Волгоградской области, утверждение перечней таких работников и возможность своевременной корректировки указанных перечней и численности исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Волгоградской области.

3. Определить, что:

режим работы организаций культуры, находящихся на территории Волгоградской области, в нерабочие дни с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно определяется руководителями соответствующих организаций с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением, а также соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

режим работы организаций здравоохранения, находящихся на территории Волгоградской области, в нерабочие дни с 30 октября по 07 ноября 2021 г. включительно определяется руководителями соответствующих организаций с учетом обеспечения бесперебойной работы организаций здравоохранения в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), особенностей, установленных настоящим постановлением, а также соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

4. Рекомендовать руководителям государственных органов Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, организаций всех форм собственности в пределах своей компетенции принять меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." с учетом положений настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Харичкина Е.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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