Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.10.2021,  
13:24
Текст:  Алексей Моисеев

Высокоточную ракету "358" обезвредили у базы США в Ираке

На севере Ирака силы безопасности изъяли у местных ополченцев зенитную ракету, известную под обозначением "358", и импровизированную пусковую установку для нее.

Это оружие, как предполагается, иранского производства, было обнаружено неподалеку от авиационной базы Аль-Харир, которую в своих целях используют военнослужащие США.

Подобные средства раньше применялись исключительно в Йемене сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы). Только в этом году сообщалось о перехвате нескольких боевых беспилотников, принадлежащих Саудовской Аравии.

Так, в марте был сбит БПЛА СН-4В производства КНР, выполнявший ударные задачи над провинцией Мариб. Затем в мае над провинциями Саада и Эль-Джауф за короткое время были уничтожены уже два БПЛА Wing Loong II, также закупленные в КНР, а в июне, опять же над провинцией Мариб, поражен американский разведывательный Scan Eagle.

Военные эксперты высоко оценивают "358", которая, по сути, является барражирующим боеприпасом с достаточно длительной продолжительностью полета. Длина аппарата составляет около 2,74 метра. Старт с относительно простой пусковой установки осуществляется с помощью твердотопливного ускорителя. После его отделения в воздухе запускается работающий на авиационном керосине реактивный двигатель.

Фото: Alert5 / wikimedia.org
Копии советских МиГ-19 превратили в беспилотники в Китае

Цель захватывается при помощи имеющейся головки самонаведения. Жертвами таких летающих боеприпасов могут быть не только дроны различного предназначения, действующие на высоте до 12000 метров, но и боевые и транспортные вертолеты, а также самолеты.

Сообщалось, что при необходимости ракета "358" может использоваться для нанесения ущерба наземным объектам.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
В США признали эффективность новых ракет России и Китая 21.10.2021
США разместят экспериментальный ядерный реактор на Аляске 21.10.2021
ракеты
19FortyFive: "Калибры" серьезно расширят возможности "Ивана Папанина" 21.10.2021
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава" 21.10.2021
Ирак
"Северокорейский" Т-55А из Сирии восстановили ополченцы в Ираке 23.09.2021
Операция "Бриллиант": перебежчик угнал МиГ-21 в Израиль 55 лет назад 15.08.2021