Чем увлечен на карантине маэстро Раймонд Паулс

Автор более пятисот музыкальных шедевров, музыки к трем балетам и театральным постановкам, прославленный Раймонд Паулс на вопрос рижского обозревателя о том, как он встретил первый день жесткого локдауна, объявленного властями Латвии из-за стремительного шторма коронавирусной инфекции, кратко ответил по телефону: "Сижу дома".

Дело в том, что в прежние два захода локдаунов, которые вводились в этой прибалтийской республике, маэстро проводил онлайн-концерты из первой студии Латвийского радио, с которой связана вся его творческая жизнь. Кстати, еще в марте, буквально через два месяца после своего 85-летнего юбилея, композитор сделал первую прививку от COVID-19 и признался, что никаких необычных ощущений не испытал.

А в нынешних обстоятельствах, когда власти ввели очередные ограничения, творческая жизнь окончательно замирает. "Ничего не будет. Ни записей, ни концертов в трансляции. Все же запрещено," - констатировал Раймонд Волдемарович. Правда, по счастью, он успел 20 октября дать концерт в Рижском русском театре по своим музыкальным сюжетам для театральных спектаклей.

"Разумеется, полный зал, люди вставали… и не уходили. Следующий концерт 21 октября уже был отменен или перенесен, не знаю. Что теперь делаю? Дома сижу. Пишу "Реквием". В трех частях. Чем я хуже других классиков?" - с иронией констатировал маэстро.

И желая сохранить добродушную тональность разговора, как бы на полном серьезе поясняет: "Мой "Реквием" будет в трех частях. Первую часть на всякий случай сразу посвящу себе. А вторую и третью… еще подумаю, кому". А затем, желая окончательно сменить пластинку этой камерной темы, заявил, что симфонии писать не умеет. И "новых песен никаких не стану писать, сколько можно?".

Между тем, напоминают ценители его таланта, за последние полтора года Паулс написал много новых произведений. Только с марта по июнь прошлого года, гуляя в одиночестве по Старой Риге, он создал цикл песен о родном городе. Премьеру программы, которая транслировалась на всю Латвию, исполнили в старинном дворике Домского собора. А затем была и программа на стихи Ояра Вациетиса в исполнении артиста Нового Рижского театра Андриса Кейшса.

А для того, чтобы 12 января избавить 85-летнего маэстро от синдрома коронавирусного одиночества, в эфире местного радио, сообщало агентство LETА, в этом году было решено устроить в течение четырех суток нон-стоп из шедевров латвийской легенды.

Обозреватели напоминают, что больше тридцати лет назад сестра композитора, мастер гобелена Эдита Вигнере-Паулс, создала яркое полотно из шерстяных и льняных ниток под названием "Гармония". Оно посвящено знаменитому брату, на котором он изображен за роялем, в окружении музыкантов. Эмоциональность композиции, утверждают знатоки, передает радостную атмосферу творчества в поисках интонационного идеала для песен. Проще говоря, образное поэтическое слово, в котором присутствует сюжет, любит повторять сам маэстро. Именно этот алгоритм и составлял в свое время его потребность в творческом тандеме с Андреем Вознесенским и Евгением Евтушенко, Янисом Петерсом и Михаилом Таничем, Робертом Рождественским и, конечно, с Ильей Резником.

А вот его увлеченность смолоду джазом, как и для его сверстников и друзей, была чем-то большим, чем выбор из дежурного музыкального меню. Это была философия поступка: душевный отклик и внутренний протест - одновременно. Может быть, поэтому его рижские ноктюрны в синкопической аранжировке для многих почитателей звезды музыкального Олимпа до сих пор звучат из окон квартир, овеянные сюжетами архитектурного стиля старого города и великими именами янтарного побережья.

"Я за свою жизнь многое, конечно, видел, - вспоминает маэстро. - И не такое переживали. Помню, как бомбили Ильгюциемс, я же жил рядом с аэродромом Спилве. И в землянку, вырытую отцом в саду, драпали кто в чем. А уж мой черный период в молодости, когда я дегустировал… лучше не вспоминать. Переживем и это. Главное все-таки здоровье. Не кашляйте!" - посоветовал маэстро миллионам своих поклонников.