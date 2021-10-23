Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех"

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в 2022-2024 годах на конкурсной основе будут распределены 600 млн рублей на реализацию на платформе "Гостех" готовых сервисов для региональных и муниципальных ведомств.

Минцифры рассматривает возможность сделать обязательной разработку всех новых сервисов для взаимодействия граждан и бизнеса с государством на платформе "Гостех" с 2024 года. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев на посвященной использованию платформе конференции.

"Пока мы не говорим про обязательность использования платформы "Гостех", но такие планы у нас есть. Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но нужно к этому готовиться", - заявил министр.

По словам главы Минцифры дополнительное финансирование на развитие государственных информационных систем для федеральных органов исполнительной власти будет выделяться приоритетно под разработку на платформе "Гостех". Что же касается региональных ведомств, то в период с 2022 по 2024 годы Минцифры изыскало 600 миллионов рублей, которые будут распределяться на конкурсной основе среди тех, кто готов разрабатывать сервисы для "Гостеха". С 2024 года, как ожидается, государственное финансирование будет осуществляться только через "Гостех", что создаст конкурентный рынок для крупного, среднего и малого бизнеса.

"Гостех" - цифровая облачная платформа для создания сервисов по взаимодействию граждан и бизнеса с государством. В рамках платформы ведомства смогут разрабатывать собственные решения без затрат на поддержание инфраструктуры и вопросы безопасности.