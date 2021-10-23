Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью.

"Вы, финалисты, все являетесь победителями и представляете всю нашу бескрайнюю страну: от Ставрополья до Хабаровска и от Выборга до Кузбасса. Наверное, справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует то удивительное, гордое и щемящее чувство Родины. Искренне поздравляю вас с заслуженной наградой и с признанием", - сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что отечественная история вместе с нашей великой литературой и русским языком составляют основу национальной идентичности.

Конкурс состоит из трех этапов, проводится ежегодно с 2019 года. Как рассказала ТАСС координатор научных и региональных проектов фонда "История Отечества" Наталья Антоненко, в финал вышли 27 победителей. Всего было подано 178 заявок от представителей 50 регионов из восьми федеральных округов. По данным организаторов, призовой фонд предполагал выплату в 150 тысяч рублей за первое место, за второе - 100 тысяч рублей, за третье место - 50 тысяч.

Мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника "Дмитровский Кремль".