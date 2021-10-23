Калягин переизбран на должность секретаря Союза театральных деятелей

В Москве в субботу, 23 октября, в онлайн-формате завершился первый день съезда Союза театральных деятелей России. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки очный съезд в "Президент-отеле" прошел в сокращенном формате - минимум участников и без прессы. Наблюдать за работой съезда можно в YouTube на странице Союза.

В первую очередь был избран секретарь Союза. Участники тайного голосования единогласно выбрали Александра Калягина. "Я сделаю все, что в моих силах, даже больше, чтобы Cоюз процветал, чтобы мы были довольны своей работой, чтобы были также счастливы и гордились, что мы члены Союза театральных деятелей России", - сказал Калягин после объявления результатов.

Калягин отметил, что Год театра, который отмечался в России в 2019 году, был полезным для российских театров. И прошел он вовремя. "Страшно подумать, если бы мы перенесли его на 2020 год, когда миром правила эпидемия", - отметил он. Многие театры в глубинке обратили на себя внимание и наконец-то получили возможность сделать ремонт. Появилась система грантов, направленных на развитие культуры.

В своем докладе Калягин подчеркнул, что в последние пять лет каждый пятый театр России получил помощь от государства или из средств Союза. А это 722 млн рублей.

Союз театральных деятелей РФ - старейший и один из самых крупных творческих союзов страны. История СТД РФ как общественной организации, объединяющей представителей театральных профессий, началась в 1877 году, когда было основано Общество взаимного вспоможения русских артистов. Сегодня СТД объединяет 27522 члена. Калягин возглавляет Союз в течение 25 лет.