В субботу в Москве проводят последнюю мойку дорог перед зимой

Сегодня все дорожные покрытия города последний раз перед зимой моют с шампунем. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

На асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства нанесут шампунь. Он удалит

мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

После того, как моющий состав подействует, его сможет водой.

В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.

Так как коммунальная техника будет ходить Карре, занимая почти всю площадь дорог, автомобилистов попросили с пониманием отнестись к возможным заторам. И, по возможности, не препятствовать движению колонн техники.