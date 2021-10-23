В субботу в Москве проводят последнюю мойку дорог перед зимой

Новости

Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе 05:45
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда 04:54
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
Врач рассказал о случаях заражения несколькими вирусами одновременно 03:35
Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии 02:50
Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки 02:35
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам 01:47
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании 00:59
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге 00:34
Facebook может сменить название на Meta 22.10.2021
Власти Москвы объяснили 11 дней ограничений 22.10.2021
Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни 22.10.2021
Валиева, Туктамышева и Косторная пока не получили визы для Гран-при Канады 22.10.2021
В Москве установлен антирекорд по числу заражений COVID 22.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 10:17
Рубрика: Общество

В субботу в Москве проводят последнюю мойку дорог перед зимой

Текст: Ирина Огилько

Сегодня все дорожные покрытия города последний раз перед зимой моют с шампунем. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Москвичам посоветовали не выходить на улицу во время непогоды

На асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства нанесут шампунь. Он удалит

мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

После того, как моющий состав подействует, его сможет водой.

В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.

Так как коммунальная техника будет ходить Карре, занимая почти всю площадь дорог, автомобилистов попросили с пониманием отнестись к возможным заторам. И, по возможности, не препятствовать движению колонн техники.

В регионах Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
Посольство прокомментировало решение Косово выслать российских дипломатов
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам
"Газпром" создаст рекордный резерв газа в подземных хранилищах
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности