В Оренбургской области во дворе дома обнаружили тело убитой девушки

В городе Орске Оренбургской области во дворе четырехэтажного дома обнаружено тело убитой девушки.

Как сообщает СК РФ, тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в субботу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился для проведения полного и качественного расследования передать дело в центральный аппарат ведомства, а также потребовал в максимально короткие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления.