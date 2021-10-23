В Омске в ДТП с троллейбусом и маршруткой пострадали восемь человек

В аварии с участием троллейбуса и маршрутки в Омске пострадали восемь человек. Как передает ТАСС, среди них три ребенка и пять взрослых.

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщали о семи пассажирах, обратившихся за медицинской помощью после ДТП. По даны полиции, инцидент произошел в 07.25 утра на пересечении улиц Маркса и Масленникова. Водитель троллейбуса, ехавшего по маршруту №7, при повороте налево не учел преимущества в движении пассажирского микроавтобуса ГАЗ, следовавшего по маршруту №359 и совершил столкновение с ним.

За рулем троллейбуса находился мужчина 1979 года рождения, в салоне находилось пять человек. Маршруткой управлял водитель 1970 года рождения, на момент аварии он вез десять пассажиров. Пострадавших доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1. В ГИБДД по факту аварии начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.