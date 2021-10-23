В Омске в ДТП с троллейбусом и маршруткой пострадали восемь человек

Новости

Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе 05:45
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда 04:54
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
Врач рассказал о случаях заражения несколькими вирусами одновременно 03:35
Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии 02:50
Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки 02:35
Минпромторг опроверг рассылку регионам рекомендаций по QR-кодам 01:47
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании 00:59
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге 00:34
Facebook может сменить название на Meta 22.10.2021
Власти Москвы объяснили 11 дней ограничений 22.10.2021
Минпромторг предложил впускать в ТЦ и кафе по QR-кодам в нерабочие дни 22.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

В Омске в ДТП с троллейбусом и маршруткой пострадали восемь человек

Текст: Никита Зайков (Омск)

В аварии с участием троллейбуса и маршрутки в Омске пострадали восемь человек. Как передает ТАСС, среди них три ребенка и пять взрослых.

В Петербурге один человек погиб в ДТП с маршрутным такси

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщали о семи пассажирах, обратившихся за медицинской помощью после ДТП. По даны полиции, инцидент произошел в 07.25 утра на пересечении улиц Маркса и Масленникова. Водитель троллейбуса, ехавшего по маршруту №7, при повороте налево не учел преимущества в движении пассажирского микроавтобуса ГАЗ, следовавшего по маршруту №359 и совершил столкновение с ним.

За рулем троллейбуса находился мужчина 1979 года рождения, в салоне находилось пять человек. Маршруткой управлял водитель 1970 года рождения, на момент аварии он вез десять пассажиров. Пострадавших доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1. В ГИБДД по факту аварии начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии