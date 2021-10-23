Верховный суд Тувы ужесточил наказание за попытку убийства в больнице

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Тувы пересмотрела приговор местному жителю, который попытался убить в Республиканской больнице мать своего ребенка. Принято решение ужесточить наказание ревнивому молодому человеку, сообщили в суде.

Согласно материалам следствия, пьяный 25-летний мужчина из Улуг-Хемского района прошлой зимой напал на женщину в фойе главной больницы Республики Тыва. Из ревности он нанес бывшей сожительнице более десяти ударов ножом. Попытка убийства не удалась из-за вмешательства находившегося в помещении больницы человека. Врачи, своевременно оказав помощь, спасли жизнь пострадавшей.

Суд первой инстанции приговорил тувинца к семи годам лишения свободы. Однако Верховный суд при пересмотре дела обратил внимание на особую жестокость преступления, совершенного в присутствии дочери, которой не исполнилось и двух лет.

Апелляционный вердикт: девять лет колонии строгого режима и последующее ограничение свободы на полтора года.