На Урале лжемедики с "вакциной" украли у пенсионерки полмиллиона рублей

В Свердловской области пенсионерку обманули лжемедики: они предложили сделать ей якобы прививку от коронавируса, чтобы украсть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам полковника Валерия Горелых, 83-летняя бабушка пустила в дом двух женщин, которые представились сотрудницами медучреждения. Пока одна из них рассказывала о прививочной кампании, другая нашла и похитила в спальне полмиллиона рублей. Затем мошенницы пообещали пенсионерке, что на следующей неделе приедут врачи.

Когда хозяйка обнаружила пропажу, то сразу обратилась в органы внутренних дел. Сейчас полицейские ОВД Сысерти пытаются установить личности грабителей - их привлекут к уголовной ответственности. В Свердловском главке МВД предупреждают: прежде чем открывать дверь таким "сотрудникам", нужно убедиться, числятся ли они в организации.