На Урале лжемедики с "вакциной" украли у пенсионерки полмиллиона рублей

Новости

Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
Россотрудничество готово заплатить за газ для Вечного огня в Кишиневе 05:45
Работавшая с Болдуином съемочная группа была недовольна условиями труда 04:54
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи населения 04:17
На Камчатке из-за COVID-19 введены новые ограничительные меры 03:50
Врач рассказал о случаях заражения несколькими вирусами одновременно 03:35
Один из главарей "Аль-Каиды" ликвидирован на северо-западе Сирии 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 12:29
Рубрика: Происшествия

На Урале лжемедики с "вакциной" украли у пенсионерки полмиллиона рублей

Текст: Анна Шиллер

В Свердловской области пенсионерку обманули лжемедики: они предложили сделать ей якобы прививку от коронавируса, чтобы украсть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков

По словам полковника Валерия Горелых, 83-летняя бабушка пустила в дом двух женщин, которые представились сотрудницами медучреждения. Пока одна из них рассказывала о прививочной кампании, другая нашла и похитила в спальне полмиллиона рублей. Затем мошенницы пообещали пенсионерке, что на следующей неделе приедут врачи.

Когда хозяйка обнаружила пропажу, то сразу обратилась в органы внутренних дел. Сейчас полицейские ОВД Сысерти пытаются установить личности грабителей - их привлекут к уголовной ответственности. В Свердловском главке МВД предупреждают: прежде чем открывать дверь таким "сотрудникам", нужно убедиться, числятся ли они в организации.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии