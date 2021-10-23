Самый популярный шведский рэпер застрелен в Стокгольме

Один из самых популярных музыкальных исполнителей Швеции был застрелен в Стокгольме, что еще больше усилило общественное недовольство смертоносной волной бандитского насилия, обрушившейся на страну в последние годы.

19-летний Эйнар, полное имя которого Нильс Курт Эрик Эйнар Гронберг, был признан самым популярным исполнителем Швеции в 2019 году и выпустил три альбома, занявших первые места в чартах, выиграв несколько шведских Грэмми и других музыкальных наград.

В него несколько раз выстрелили возле многоквартирного дома в южном пригороде Стокгольма. Газета Aftonbladet сообщила, что рэпер получил несколько выстрелов с расстояния около 1,5 метров и скончался от ранения в грудь. Полиция начала расследование убийства и ищет как минимум двух подозреваемых.

Шведская общественная телекомпания SVT со ссылкой на неназванные источники сообщила, что убийство было связано с криминальными разборками, а Эйнар должен был дать показания по делу против так называемой банды Варби на следующей неделе. По данным телеканала, в последние месяцы рэперу угрожали смертью.

В Швеции в последние годы прокатилась волна криминальных разборок. Это единственная европейская страна, где количество криминальных случаев со смертельным исходом значительно возросло с 2000 года.