Участники спецучений ОДКБ локализуют приграничный конфликт

Боевые подразделения стран-участниц ОДКБ приступили ко второй, практической фазе специальных учений "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021". Учения проходят на двух полигонах в Таджикистане.

"Три учения в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" проводятся одновременно, в сложных условиях горно-пустынной местности и в единой оперативной обстановке. Главными задачами учений являются совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, повышение слаженности органов управления и подразделений, а также достижение оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности Организации". - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Всего задействовано 4 тысячи человек и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24.