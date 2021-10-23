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Умерла актриса Ольга Красина - Лиза из "Пиковой дамы"

Новости
    23.10.2021, 13:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

22 октября в возрасте 80 лет скончалась советская актриса театра и кино, артистка дубляжа Ольга Михайловна Красина. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Красина была талантливой актрисой и художницей. Ольга Михайловна останется в памяти коллег, друзей, зрителей замечательной актрисой и добрым другом. Светлая память!", - говорится в нем.

Ольга Красина родилась в Москве 24 мая 1941 года. Училась на актерском факультете ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова). В 1964-м окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Еще во время учебы была зачислена в штат Театра-студии киноактера и киностудии "Мосфильм". В начале 60-х годов активно снималась в кино, исполнив несколько главных ролей: Лиза в "Пиковой даме" Тихомирова 1960-го, "В пути", Наташа из "Зайчика". Плюс - Лёля в "Жизни сначала", Клэр в "Суде сумасшедших", Телегина из "Грешного ангела", Бианка в "Укрощении строптивой".

После занималась преимущественно дубляжом актрис зарубежного кино, озвучив за карьеру около ста ролей. В конце 70-х годов ушла и из дубляжа, жила вдали от Москвы, занимаясь живописью и вышиванием.

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