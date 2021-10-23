В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет

Вероятные преимущества вакцинации от COVID-19 препаратами Pfizer/BioNTech детей от 5 до 11 лет явно перевешивают риски редких случаев воспаления сердца, заявили представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Производители вакцины, в свою очередь, заявили, что по результатам клинических испытаний у детей 5-11 лет прививка показала эффективность против коронавируса 90,7 процента.

Следующий этап процедуры допуска вакцины к применению у детей намечен на 26 октября: группа экспертов проанализирует представленные данные и проголосует по поводу соответствующих рекомендаций FDA, сообщает Reuters.

Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для данной возрастной группы, и прививки детям могут начать делать в США уже в начале ноября.

Главное сомнение состоит в том, что в редких случаях после прививки мРНК вакциной (это препараты Pfizer/BioNTech и Moderna) у пациента возникало осложнение - воспаление сердечной мышцы (миокардит). Однако в FDA заявили, что, если количество случаев миокардита, наблюдаемых в младшей возрастной группе, будет таким же, как у детей от 12 до 15 лет, число предотвращенных госпитализаций, связанных с COVID-19, превысит число госпитализаций, связанных с миокардитом, "в большинстве проанализированных сценариев".

Эксперты Pfizer предполагают, что частота миокардита в младшей возрастной группе будет ниже, чем наблюдаемая у вакцинированных детей от 12 до 15 лет, отчасти потому, что в случае с маленькими детьми используют более низкую дозу, которая составляет треть от количества препарата, получаемого пациентами от 12 лет и старше.

Также в информационных материалах по клиническим испытаниям вакцины, которые представил Pfizer, говорится, что шестнадцать малышей, которые получали плацебо, заболели COVID-19, по сравнению с тремя, которые были вакцинированы. Поскольку из 2268 детей-участников более двух третей получили вакцину и менее трети - плацебо, это означает, что эффективность превышает 90 процентов.

Pfizer также заявила, что расширяет клинические испытания, более чем вдвое, увеличивая количество детей-участников, чтобы улучшить данные о безопасности.