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23.10.2021 09:36
Рубрика: Общество

Высшая школа экономики уходит на дистанционное обучение до конца года

Текст: Мария Агранович

С 8 ноября и до конца 2021 год студенты высшей школы будут учиться дистанционно. Онлайн пройдёт и сессия. Об этом сообщается на сайте вуза.

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Исключение - только те занятия, которые нельзя перенести в дистанционный формат. Они будут проходить в "малых группах" - до 15 человек, естественно, с соблюдением всех защитных мер.

На период с 25 по 29 октября в Вышке также вводится дистанционное обучение, а с 30 октября по 6 ноября - самостоятельная работа студентов и аспирантов и, если потребуется, дистанционные консультации с преподавателями.

Попасть в учебные корпуса с 28 октября по 7 ноября не получится: будет закрыто все, кроме общежитий, гостиниц и арендных домов университета.

Также уже известно, что на дистант с 28 октября по 7 ноября уходит МГИМО, МГУ им. ЛОМОНОСОВА, МГТУ им. Баумана и некоторые другие вузы.

Напомним, в среду президент подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно. Но некоторые регионы, например, Москва, объявили их раньше - уже с 28 октября.

В Минобрнауки РФ заявили, что вузы могут предусмотреть на это время самостоятельное обучение студентов или дистанционные занятия.

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