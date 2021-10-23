Журналист "Эха Москвы" умерла от коронавируса

Новости

Оверчук обсудил перспективы сотрудничества с Монголией 15:06
Александрова на отказе соперницы вышла в финал теннисного турнира в Москве 15:00
СМИ: Состояние вышедшего из комы Валерия Гаркалина ухудшилось 13:52
Киргизия откроет границу с Таджикистаном после раздела спорных участков 13:40
Минцифры планирует сделать обязательным использование платформы "Гостех" 13:34
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на "Скейт Америка" 13:27
Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова 13:20
Киргизия вооружится российскими и турецкими беспилотниками 13:19
В Астраханском заповеднике для художников создали Арт-резиденцию 12:44
Киргизия не будет размещать на своей территории военных США 12:31
AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами 12:19
Число жертв столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух 12:13
Оперштаб: В Москве выявлено 7 803 новых случая COVID-19 12:12
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин 11:09
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде 10:36
Каждый десятый кредит в РФ оказался просрочен 10:00
Тимошенко назвала большим обманом покупку Украиной "европейского" газа 09:16
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам 09:12
Глава Visa в России дал советы для защиты от мошенников 08:45
В Забайкалье с 25 октября вводят QR-коды 08:40
В США обнародовали результаты испытаний по вакцинации детей 5-11 лет 08:31
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 08:03
Минздрав разрешил прививаться от гриппа и COVID-19 одновременно 07:43
На Сахалине сделавших прививку пенсионеров поддержат материально 07:20
В США 15 декабря опубликуют новые материалы об убийстве Кеннеди 06:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
23.10.2021 13:51
Рубрика: Общество

Журналист "Эха Москвы" умерла от коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александра Мудрац/ТАСС Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Известный журналист "Эха Москвы" Майя Пешкова скончалась от коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт радиостанции, где она проработала почти 30 лет.

Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса Ольга Красина - Лиза из "Пиковой дамы"

Сообщается, что у Майи Пешковой был подтвержденный коронавирус. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице минувшей ночью на 76 году жизни.

Отмечается, что Майя Пешкова пришла на "Эхо" в 1992 году, была автором программ

"Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг".

В соавторстве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку "Серебряные дребезги" о жизни и творчестве Марины Цветаевой.

"РГ" выражает соболезнования родным и коллегам Майи Пешковой.

Общество Утраты Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Минтранс предложил повысить тарифы за проезд по платным дорогам
СМИ раскрыли секретный "банковский" отдел минобороны Великобритании
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности