Журналист "Эха Москвы" умерла от коронавируса

Известный журналист "Эха Москвы" Майя Пешкова скончалась от коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт радиостанции, где она проработала почти 30 лет.

Сообщается, что у Майи Пешковой был подтвержденный коронавирус. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице минувшей ночью на 76 году жизни.

Отмечается, что Майя Пешкова пришла на "Эхо" в 1992 году, была автором программ

"Непрошедшее время", "Книжное казино", "Детская площадка", "Титульный лист", "Книги и вокруг".

В соавторстве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку "Серебряные дребезги" о жизни и творчестве Марины Цветаевой.

"РГ" выражает соболезнования родным и коллегам Майи Пешковой.