Британский певец и актер Эд Ширан заболел коронавирусом

Один из самых популярных сейчас в мире исполнителей, британский певец, автор песен и актер Эд Ширан заболел коронавирусом. Об этом он сам только что сообщил в Instagram.

По словам Ширана, его тест показал положительный результат, поэтому артист вынужден уйти на самоизоляцию и не сможет выполнить ряд ранее данных обязательств. Но что-то попытается реализовать онлайн, не выходя из дома. "Берегите себя, всем обнимашки", - заключил пост Эд.

Эдвард "Эд" Кристофер Ширан родился в 1991 году в Галифаксе. Дебютный полноформатный альбом выпустил в 2011-м. Снялся в фильмах и сериалах "Игра престолов", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Бриджит Джонс 3", "Палач-бастард".