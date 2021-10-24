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Британский певец и актер Эд Ширан заболел коронавирусом

Новости
    24.10.2021, 21:19
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Один из самых популярных сейчас в мире исполнителей, британский певец, автор песен и актер Эд Ширан заболел коронавирусом. Об этом он сам только что сообщил в Instagram.

Фото: EPA/ANDREW COWIE
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По словам Ширана, его тест показал положительный результат, поэтому артист вынужден уйти на самоизоляцию и не сможет выполнить ряд ранее данных обязательств. Но что-то попытается реализовать онлайн, не выходя из дома. "Берегите себя, всем обнимашки", - заключил пост Эд.

Эдвард "Эд" Кристофер Ширан родился в 1991 году в Галифаксе. Дебютный полноформатный альбом выпустил в 2011-м. Снялся в фильмах и сериалах "Игра престолов", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Бриджит Джонс 3", "Палач-бастард".

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