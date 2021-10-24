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24.10.2021 19:24
Рубрика: Экономика

Иностранные IT-компании не спешат выполнять требования законодательства

Текст: Олег Капранов
С 1 января 2022 года крупные иностранные интернет-компании обязаны иметь в России свое представительство. За два месяца до окончания отведенного срока у экспертов есть сомнения в том, что соблюдение требований этого закона входит в планы IT-гигантов.

Федеральный закон 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" более известный как "закон о приземлении", обязывает владельцев интернет-ресурсов с российской аудиторией свыше полумиллиона пользователей в сутки иметь в России филиалы, представительства или юрлица, которые будут в полном объеме представлять интересы головных компаний. Срок исполнения данного требования - 1 января 2022 года.

Как отметил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, в настоящий момент нет ощущения, что иностранные IT-компании готовы исполнять требования российского законодательства.

"Как мне представляется, это работа не одного дня, поэтому в принципе открытие такого рода представительств должно было бы уже начаться. Есть ощущение, что эти компании постоянно изучают степень нашей решимости на практике применить те законы, которые мы приняли", - сказал Пушков.

По оценкам экспертов, причина отсутствия внятных действий со стороны иностранных IT-компаний несколько шире, чем банальное нежелание подпадать под регулирование российского законодательства.

"Открытие представительства - это нетривиальная процедура, требующая подготовки пакета документов в Минюст и личного присутствия представителей. Значительной доле компаний, не являющихся ИТ-гигантами, будет проще отказаться от работы с российскими контрагентами вовсе с точки зрения комплаенса", - рассказал "РГ" Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

В соответствии со статьей седьмой "закона о приземлении" созданные юридические лица должны быть наделены полномочиями для обработки запросов от граждан, представительства в судах и исполнения распоряжений регулирующих органов по ограничению доступа. Как отмечает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник Президента по развитию Интернета Герман Клименко шансов на делегирование полномочий такого уровня российским юрлицам практически нет.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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"Если обработку запросов и представительство в судах представить себе можно, пусть это и ломает практику работы компаний в России, то вероятность исполнения местными офисами распоряжений регуляторов по ограничению доступа катастрофически мала. Такие решения всегда будут приниматься головной компанией и наделение таким правом представительства невозможно без изменений в уставах компаний", - рассказал Клименко.

Необходимость доводить меры регулирования до конца отмечает гендиректор Ассоциации "Интернет видео" Алексей Бырдин.

""Приземление" IT компаний введено законом лишь в текущем году, тогда как регулирование аудиовизуальных сервисов действует с 2017 года, и тем не менее, главный иностранный сервис Netflix до сих пор так и не "приземлен" в России (не внесен в реестр аудиовизуальных сервисов) и фактически не регулируется. Я уверен, что надо разобраться с ним, а затем уже приступать к "приземлению" других сервисов", - рассказал Бырдин "РГ".

Кроме открытия представительств IT-компаниям необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. На своих сайтах они должны разместить электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

В случае невыполнения требований законодательства иностранную компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, а в крайнем случае - замедлят или заблокируют работу ее интернет-ресурса на территории России.

Под закон попадает около 20 крупных зарубежных IT-компаний, чья ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трех месяцев. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Tinder, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие.

В пресс-службах Google, YouTube, Tinder и TikTok отказались от комментариев.

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