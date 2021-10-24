Новости

Рейтинг Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у его 10 предшественников 01:35
Митрополит: Решение РПЦ о подлинности останков царской семьи ожидается в мае 00:42
Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном 00:32
РПЦ: Перевод на русский язык не сделает богослужения более понятными 00:25
Аршавин ожидает победы "Зенита" над "Спартаком" 00:17
Митрополит Иларион заявил о финансировании планов Константинополя из США 00:00
Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения 23.10.2021
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19 23.10.2021
Названы цены на самое доступное жилье в городах-миллионниках 23.10.2021
"Фиорентина" планирует избавиться от Кокорина 23.10.2021
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине 23.10.2021
Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев умер в США 23.10.2021
Академик Оганесян получил звание почетного доктора Университета Кюри-Склодовской 23.10.2021
США запустят новую лунную программу в феврале 2022 года 23.10.2021
"Газпром" с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию 23.10.2021
"Газпром" назвал сумму долга Молдавии за газ 23.10.2021
Русский Халк установил новый рекорд: Отбуксирован 14-тонный КамАЗ 23.10.2021
Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября 23.10.2021
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" и поднялся на третье место в РПЛ 23.10.2021
Главный онколог Минздрава объяснил, как вакцинироваться при раке 23.10.2021
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля 23.10.2021
У заболевшего COVID-19 Валерия Гаркалина начался сепсис 23.10.2021
В Москве резко ухудшится погода 23.10.2021
Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов 23.10.2021
Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию духовенства 23.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 00:42
Рубрика: Общество

Митрополит: Решение РПЦ о подлинности останков царской семьи ожидается в мае

Текст: Елена Яковлева

Решение о подлинности "екатеринбургских останков", которое должно было быть принято на Архиерейском соборе в ноябре, будет принято в мае 2022 года, поскольку Собор перенесен в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава ОВЦС Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Анатолий Семехин/ТАСС
Русская православная церковь изучит экспертизы останков царской семьи, найденных на Урале

- Если, даст Бог, к лучшему изменится эпидемическая ситуация - тогда, наверное, будут приняты те решения, принятие которых было запланировано на ноябрь, - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщает РИА Новости, ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своем официальном сайте заключительный третий том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи императора Николая II. У следствия, как подчеркивалось в сообщении СК, не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков.

Митрополит Иларион также считает, что трехтомное исследование "екатеринбургских останков", подготовленное СК, является исчерпывающим.

Фото: Александр Поляков / РИА Новости
Следственный комитет РФ опубликовал книгу о гибели царской семьи

Еще в сентябре митрополит Иларион сообщал, что результаты экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в их подлинности.

Секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности "екатеринбургских останков" митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщал, что книгу СК перед собором направят архиереям, чтобы они смогли ознакомиться с новыми данными.

Общество Религия Общество История

Главное сегодня

В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
РФ призывает ООН обеспечить безопасность российской канцелярии в Приштине
За сутки в России подтверждено 37 678 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран
Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности