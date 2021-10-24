Митрополит: Решение РПЦ о подлинности останков царской семьи ожидается в мае

Решение о подлинности "екатеринбургских останков", которое должно было быть принято на Архиерейском соборе в ноябре, будет принято в мае 2022 года, поскольку Собор перенесен в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава ОВЦС Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

- Если, даст Бог, к лучшему изменится эпидемическая ситуация - тогда, наверное, будут приняты те решения, принятие которых было запланировано на ноябрь, - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Как сообщает РИА Новости, ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своем официальном сайте заключительный третий том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи императора Николая II. У следствия, как подчеркивалось в сообщении СК, не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков.

Митрополит Иларион также считает, что трехтомное исследование "екатеринбургских останков", подготовленное СК, является исчерпывающим.

Еще в сентябре митрополит Иларион сообщал, что результаты экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в их подлинности.

Секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности "екатеринбургских останков" митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщал, что книгу СК перед собором направят архиереям, чтобы они смогли ознакомиться с новыми данными.