От COVID умер один из создателей "Бумера" Петр Хазизов

В возрасте 56 лет 21 октября скончался российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Петр Хазизов. Об этом в Facebook сообщил сын кинематографиста, продюсер Иван Грантовский.

"Петр Юрьевич Хазизов - Зеегофер. Папа. Учитель и Друг. Спасибо тебе за меня", - написал Иван.

По словам актера и режиссера Михаила Брашинского, причиной смерти Хазизова стал коронавирус.

Петр Хазизов родился 22 сентября 1965 года. Окончил Московский институт стали и сплавов. С 1987 по 1989 год работал в Московском Музее кино в качестве старшего научного редактора. Как режиссер-постановщик снял более ста брэндовых рекламных роликов по заказам ряда международных рекламных агентств. С 1989 по 1992 сотрудничал с WTN, ABC, Channel Four и рядом других телевизионных компаний как продюсер, оператор и монтажер. В 1992-м организовал компанию TekoFilms.

Как креативный продюсер, супервайзер по созданию специальных эффектов, а также режиссер монтажа принимал участие в производстве фильмов "Турецкий гамбит", "72 метра", "Возвращение", "Бумер", "Статский советник", "Легенда №17" и многих других.

В 2005-м как режиссер, сценарист и продюсер снял ленту "Манга", в которой сыграл роль Алика.

В 2009 году выступил организатором первого Российско-Европейского фестиваля короткометражного кино 27+ONE, где победителем стал ныне плодовитый российский хоррормейкер Святослав Подгаевский - с проектом "Синдром Кризиса".