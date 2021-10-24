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24.10.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Почти 40% россиян в пандемию сменили сферу деятельности

Текст: Евгения Думанская

Пандемия коронавируса принесла изменения во многие сферы жизни, в том числе и рынок труда. Как выяснили аналитики "Зарплаты.ру", для многих россиян перемены принесли положительные результаты.

Фото: Сергей Михеев
Что происходит на российском рынке труда

В ходе опроса 37% сказали, что во время пандемии сменили сферу деятельности. Основными причинами для этого стали проблемы с зарплатой (46%), сокращения в организации или ее закрытие, а также дополнительная нагрузка. При этом на новом месте большинство респондентов увеличили свой доход.

"Более половины респондентов стали зарабатывать больше на новом месте работы и ничего менять не планируют", - приводит РИА Новости цитату из исследования.

Сменой работы довольны 72% опрошенных, а 43% сообщили, что в период пандемии получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации.

В основном работники уходили из таких сфер, как финансы, бухгалтерия, образование, наука, продажи. В качестве нового места 14% избрали сферу услуг, 11% теперь работают в IT, по 7% нашли новое призвание в сферах транспорта и маркетинга, а 6% открыли свое дело.

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