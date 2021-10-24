Путин примет участие в трех международных саммитах

На следующей неделе (25-31 октября) график президента России будет крайне насыщен важнейшими многосторонними мероприятиями.

Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" - как ранее и сообщалось, по видеосвязи, в связи с эпидемиологической ситуацией. Мероприятие состоится 30-31 октября в Риме.

Кроме того, президент присоединится ко встрече лидеров стран Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и к Восточноазиатскому саммиту. Об этом сообщили в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"​​​.