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24.10.2021 15:19
Рубрика: Власть

Путин примет участие в трех международных саммитах

Текст: Кира Латухина

На следующей неделе (25-31 октября) график президента России будет крайне насыщен важнейшими многосторонними мероприятиями.

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Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки" - как ранее и сообщалось, по видеосвязи, в связи с эпидемиологической ситуацией. Мероприятие состоится 30-31 октября в Риме.

Кроме того, президент присоединится ко встрече лидеров стран Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и к Восточноазиатскому саммиту. Об этом сообщили в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"​​​.

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