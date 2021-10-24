Жителей смоленского райцентра напугал мужчина с автоматом

Жителей смоленского райцентра Ярцево напугал мужчина, разгуливавший у торгового центра с предметом, похожим на автомат Калашникова. Фото незнакомца появилось в соцсетях, правоохранительные органы отреагировали быстро.

- Мужчина найден, игрушка у него изъята, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева.

Автомат оказался купленным в магазина детским развлечением, но это не избавляет вышедшего с ним погулять мужчину от ответственности. Полиция начала проверку инцидента, собственное расследование ведет и Следственный комитет.