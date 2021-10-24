СК: Подозреваемого в убийстве девушки в Оренбуржье зафиксировала видеокамера

Следственный комитет России опубликовал кадры с места задержания подозреваемого в убийстве девушки в Орске. Установленная во дворе дома видеокамера запечатлела момент, когда преступник пытался избавиться от тела, спрятанного в чемодан.

Как уже писала "РГ", останки убитой были обнаружены накануне. СК по региону возбудил уголовное дело, по распоряжению председателя СК России Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат ведомства.

А уже в ночь на воскресенье УМВД по Оренбургской области сообщило о задержании подозреваемого - им оказался 42-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном. Потерпевшей оказалась 39-летняя орчанка.

По информации пресс-службы СК России, об оперативном раскрытии преступления было доложено Александру Бастрыкину. Глава Следкома дал высокую оценку совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников полиции.

Расследование продолжается.