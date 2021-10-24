Полиция Красноярска нашла одну из пропавших накунуне девочек-подростков

В Красноярске завершились успехом поиски пропавшей накануне в Ленинском районе 16-летней школьницы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по краю.

Об исчезновении девочки заявил ее отчим. По его словам, вечером она вышла из кинотеатра, села в такси и перестала находить на связь. Сейчас подробности ЧП устанавливают полицейские.

Кроме того, в тот же день, в том же районе пропала еще одна 13-летняя девочка. Поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, но найти ее пока не удалось.

В полиции подчеркнули, что эти случаи никак не связаны друг с другом.