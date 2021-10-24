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Умер режиссер Александр Рогожкин, снявший "Особенности национальной охоты"

Утраты
    24.10.2021, 15:21
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости

В Петербурге в возрасте 72 лет скончался известный режиссер Александр Рогожкин, снявший такие легендарные ленты, как "Кукушка" и "Особенности национальной охоты", сообщили "РГ" на киностудии "Ленфильм".

Режиссер умер накануне. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Информацию об этом на киностудию передал его сын.

Дата прощания станет известна позже.

Александр Рогожкин родился и вырос в Петербурге, по первому образованию он историк-искусствовед. ВГИК он окончил лишь в 1982 году, когда уже плотно работал на телевидении и снимал свои собственные фильмы. Знаменитую ленту "Особенности национальной охоты" он снял в 1995 году, в этом фильме он выступил как режиссер и сценарист.

Знаменитую ленту "Особенности национальной охоты" он снял в 1995 году, в этом фильме он выступил как режиссер и сценарист. Картина произвела настоящий фурор, став по-настоящему народной. Три года спустя на экраны вышел новый хит - "Особенности национальной рыбалки", а в 2000 году третья часть истории - "Особенности национальной охоты в зимний период".

Рогожкин не ограничивался только комедиями. В 1998 году на экраны вышел "Блокпост", в 2002 - драма "Кукушка". Также режиссер работал над созданием знаковых отечественных сериалов "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

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